Екатеринбуржцев приглашают найти себе хвостатого друга в парке Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Фестиваль «Дорога домой» пройдёт в ближайшее воскресенье в Екатеринбурге на территории центрального парки культуры и отдыха имени В. Маяковского. Главная прелесть мероприятия в том, что вернуться с него можно будет в сопровождении нового друга — собаки или кошки.Для того «Дорога домой» и задумывалась, чтобы «бесхозные» животные обретали новый дом и заботливых хозяев. В этот день — 19 мая — в парке можно будет увидеть десятки разномастных собак и кошек, и забрать с собой того из них, с которым возникнет взаимная симпатия.Впрочем, даже если вы не имеете возможность взять домой животное, в воскресенье можно будет помочь обездоленным муркам и шарикам иначе. В этот день в ЦПКиО будут принимать «гостинцы» для приютов и передержек Екатеринбурга. Подарками для животных могут послужить сухие и влажные корма, наполнители для туалетов, поводки и ошейники, впитывающие пелёнки, кастрюли, антипаразитарные средства и многое другое.Программа фестиваля «Дорога домой» одним только общением с хвостатыми обитателями приютов не ограничивается. На протяжении четырёх человек в разных точках парка будут проходить выступления ветеринаров и кинологов, проводиться мастер-классы по дрессировке и уходу за животными, весёлые соревнования. Начнётся мероприятие ровно в полдень.