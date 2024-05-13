Росреестр Прикамья проведет вебинар о перепланировке и переименовании объектов недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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17 мая в 10.00 Управление Росреестра по Пермскому краю совместно с Пермской торгово-промышленной палатой проводит вебинар на тему «Перепланировка квартир по-новому. Особенности смены наименования объектов недвижимости».На онлайн-встрече обсудят, как в 2024 году провести перепланировку помещений, сменить наименование объекта капитального строительства и оформить все изменения в Росреестре.Информация будет полезна владельцам недвижимости, которые хотят изменить статус своих объектов, например, из гаража сделать магазин, а из детского сада – торговый центр.Вы узнаете:какой ряд условий необходимо учесть, чтобы сменить наименование объекта и оформить все изменения в Росреестре (какой документ может являться основанием для смены наименования, как правильно выбрать вид разрешенного использования объекта капитального строительства);порядок оформления перепланировок помещений в многоквартирных домах. С 1 апреля перепланировка в многоквартирных домах осуществляется по новым правилам. Эксперт Росреестра расскажет, в чем отличие перепланировки от переустройства, что такое перепланировка по-новому, как согласовать перепланировку, какие документы потребуются для перепланировки.Мероприятие состоится в рамках проекта Пермской ТПП «20 минут с экспертом».Спикер: Светлана Трофимова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты капитального строительства Управления Росреестра по Пермскому краю.Обязательная регистрация на сайте Пермской торгово-промышленной палаты по ссылке https://permtpp.ru/info/articles/pereplanirovka_kvartir_po-novomu-_osobennosti_smeny_naimenovaniya_obektov_nedvizhimosti/.