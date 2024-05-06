Возрастное ограничение 18+
Администрацию Туринского района обязали обеспечить жителей села Шухруповское питьевой водой
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Туринского района через суд обязала местную администрацию обеспечить жителей села Шухруповское холодной водой. Ранее выяснилось, что жители этого населённого пункта не были подключены к централизованной системе водоснабжения.
Кроме этого, общедоступной точки водозабора, например, колодца или водозаборной колонки, в селе тоже не было. Из-за этого людям приходилось набирать воду из источника водоснабжения, расположенного на территории ООО «Агрофирма «Импульс», рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Сначала прокуратура внесла главе администрации Туринского городского округа представление об устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении, но из-за того, что никаких мер по факту принято не было, надзорный орган подал в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации. В результате суд встал на сторону жителей села.
Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры района, добавили в прокуратуре.
Кроме этого, общедоступной точки водозабора, например, колодца или водозаборной колонки, в селе тоже не было. Из-за этого людям приходилось набирать воду из источника водоснабжения, расположенного на территории ООО «Агрофирма «Импульс», рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Сначала прокуратура внесла главе администрации Туринского городского округа представление об устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении, но из-за того, что никаких мер по факту принято не было, надзорный орган подал в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации. В результате суд встал на сторону жителей села.
Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры района, добавили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге психлечебницу обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей санитарке
06 мая 2024
06 мая 2024
В Сухом Логу техникум был оштрафован на 50 тысяч рублей после драки между 16-летними студентами
14 мая 2024
14 мая 2024