Администрацию Туринского района обязали обеспечить жителей села Шухруповское питьевой водой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Туринского района через суд обязала местную администрацию обеспечить жителей села Шухруповское холодной водой. Ранее выяснилось, что жители этого населённого пункта не были подключены к централизованной системе водоснабжения.Кроме этого, общедоступной точки водозабора, например, колодца или водозаборной колонки, в селе тоже не было. Из-за этого людям приходилось набирать воду из источника водоснабжения, расположенного на территории ООО «Агрофирма «Импульс», рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.Сначала прокуратура внесла главе администрации Туринского городского округа представление об устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении, но из-за того, что никаких мер по факту принято не было, надзорный орган подал в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации. В результате суд встал на сторону жителей села.Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры района, добавили в прокуратуре.