Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и отдала вырученные деньги мошенникам





– поведали в пресс-группе. «Прибывшие на место оперативники несколько часов убеждали гражданку не продавать свою недвижимость. Полицейские подробно рассказали ей всю мошенническую схему, в которую она оказалась втянута. В результате дама согласилась с тем, что её обманули, и пообещала прекратить общение с мошенниками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 70-летняя пенсионерка, которую сотрудникам полиции однажды удалось уберечь от цепких лап телефонных аферистов, всё же попалась на уловку мошенников и продала свою квартиру, отдав вырученные за неё 3,5 миллиона рублей злоумышленникам.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД, звонки от негодяев стали поступать пожилой женщине ещё в декабре 2023 года. Неизвестный, представившийся сотрудником следственного комитета убеждал пенсионерку в том, что квартира, полученная женщиной в наследство от матери, якобы неоднократно незаконно перепродавалась, и в том, что ей самой теперь срочно нужно продать её, чтобы не лишиться денег. Тогда пенсионерке повезло, что специалисты риэлторской фирмы, куда она обратились, проявили бдительность и сразу сообщили о подозрительной сделке в полицию.Однако позже пенсионерка всё же поддалась на уговоры «телефонного следователя», и в марте 2024 года продала своё жильё, переехав в съёмное. А вырученные с продажи жилплощади деньги она перевела на «специальный расчётный счёт ЦБ», на деле оказавшимся счётом мошенников. Так как банк блокировал перевод крупной суммы, «подарить» свои деньги аферистам сразу пожилая женщина не могла, поэтому на протяжении нескольких недель дама отправляла негодяям деньги по 50-100 тысяч рублей в день, пока наконец не лишилась всего.Когда она осознала, что её обманули, было уже поздно. В минувший понедельник, 13 мая, она пришла с заявлением в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.