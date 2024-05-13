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«Берёзовая роща» угрожает Балтыму

21.50 Среда, 15 мая 2024
Иллюстрация: проектная документация
Пока в Екатеринбурге жители пытаются спасти от вырубки Берёзовую Рощу, в соседней Верхней Пышме переживают за озеро Балтым, застроить берег которого покушается «Берёзовая Роща». Компания с таким названием бойко двигает проект большого посёлка.

Если проект компании «Берёзовая роща» будет осуществлён, на берегу Балтыма появятся жилые дома более, чем на тысячу жителей, школа, детский садик, спортзал, паркинг и даже ресторан. Казалось бы, это во благо. Вот только есть большое «но» и далеко не единственное. Прежде всего, ни одна стройка без масштабных вырубок не обходится. Не обойдётся без этого и компания, принадлежащая бывшему начальнику строительного управления ООО «Малышева-73» Станиславу Янковскому (ему же принадлежит и местный комплекс «Огонь пляж»). И тут в очередной раз остаётся подивиться цинизму, с каким уральские миллионеры подбирают названия своим ООО и жилым комплексам, всем этим «зелёным борам», многочисленным «лесам», «садам» или вот «берёзовым рощам», которые настоящие, без кавычек боры, да рощи губят под коробки жилых и административных зданий.

Данный случай — и вовсе удивительный. Балтым — как и всякий другой водный объект — должен оберегаться водоохранной зоной. А как природный памятник, озеро это обладает двойной защитой, по крайней мере, на бумаге. Ну, какие тут могут быть стройки? Подобные проекты должны, по идее, глохнуть на этапе предложения построить что-либо «на живописном бережку». Но — нет! Проходят до стадии общественных обсуждений, а то и до утверждений!

Проект застройки берега озера Балтым как раз сейчас «общественно обсуждается». Общество, правда, при этом особо не оповещали. Многие из жителей Верхней Пышмы и посёлка Санаторный узнали об этом случайно. И тут же накидали своих возражений против далеко идущих фантазий «Берёзовой рощи». Не в первый раз, к слову. В прошлом году обсуждения уже отменяли, и как раз из-за волны недовольства. Почему решили, что в этом году «волна» будет пожиже, непонятно, но вот — вновь пытаются протолкнуть всё тот ж проект.

Одна из жительниц посёлка Санаторный, многодетная мать Екатерина в беседе с корреспондентом «ВВ» называет ещё целый ряд причин, по которым гражданам так хочется отбить Балтым от застройки. Помимо неизбежного вреда природе, проект грозит навредить и людям, живущим в окрестностях. Новый посёлок, который явно задумывается как элитный, лишит их любимых мест отдыха, затруднит проход к озеру, вызовет нагрузку на дороги и канализацию (с которой в Санаторном и без того проблема). Конечно, «прожектёры» обещают всяческие блага и рисуют картины райского будущего для всех… Вот только им почему-то не верится.

Пока жители Санаторного и Верхней Пышмы пробуют отбить балтымский брег от застройки через общественные слушания и через суд (коллективное заявление от 116 человек с требованием отменить решение Верхнепышминской думы о передаче настоящей, зелёной берёзовой рощей из зоны рекреации в зону жилой застройки). Но уже понятно, что от своих планов «Берёзовая роща» и господин Янковский так просто отказываться не намерены. И защитники Балтыма готовятся к затяжному сражению, в частности, сплачивая ряды в соцсетях.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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