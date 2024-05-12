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В верхнепышминской Сагре заканчивают строительство сельского клуба
Фото: мэрия Верхней Пышмы
В уральском поселке Сагра заканчивают строительство нового сельского клуба. Корпус здания уже готов полностью, рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, вместе со старостой поселка Олесей Орловой и председателем Думы Иваном Зерновым он оценил, как ведутся работы.
Площадь клуба – 170 метров, в нем разместятся актовый зал на 30 посадочных мест, комната для занятий в кружках и секциях, два рабочих кабинета, санузлы, в том числе, предназначенные для маломобильных групп населения. Вход будет оборудован пандусами и навесом. Для удобства жителей входов в здание будет несколько.
Территория рядом с клубом была благоустроена в 2023 году. Площадь заасфальтировали, часть выложили плиткой. Возле клуба поставили современную детскую площадку.
«После окончания строительства здание планируют передать объединению сельских клубов «Луч». Уверен, жители поселка с нетерпением ждут открытия клуба. Искренне рад за жителей наших поселков», - написал депутат регионального заксобрания Алексей Свалов в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в других верхнепышминских поселках также строятся важные для развития объекты – в прошлом году были открыты новый клуб в с. Мостовское, сценическая площадка в п. Исеть, в феврале запущен фельдшерско-акушерский пункт в Сагре, строится новый ФОК в Исети.
Площадь клуба – 170 метров, в нем разместятся актовый зал на 30 посадочных мест, комната для занятий в кружках и секциях, два рабочих кабинета, санузлы, в том числе, предназначенные для маломобильных групп населения. Вход будет оборудован пандусами и навесом. Для удобства жителей входов в здание будет несколько.
Территория рядом с клубом была благоустроена в 2023 году. Площадь заасфальтировали, часть выложили плиткой. Возле клуба поставили современную детскую площадку.
«После окончания строительства здание планируют передать объединению сельских клубов «Луч». Уверен, жители поселка с нетерпением ждут открытия клуба. Искренне рад за жителей наших поселков», - написал депутат регионального заксобрания Алексей Свалов в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в других верхнепышминских поселках также строятся важные для развития объекты – в прошлом году были открыты новый клуб в с. Мостовское, сценическая площадка в п. Исеть, в феврале запущен фельдшерско-акушерский пункт в Сагре, строится новый ФОК в Исети.
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