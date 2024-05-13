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Более 20 тысяч мальков выпустили Глубоченском водохранилище в Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Более 20 тысяч мальков радужной форели, каждый из которых весом в 6,5 грамма, выпустили в садки Кирюшкинского рыборазводного хозяйства на Глубоченском водохранилище в Свердловской области. Идея проекта в том, чтобы жители региона, могли получать качественную рыбу.
Проект был реализован при содействии департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Как ответил его директор Александр Кузнецов, региональное правительство сейчас заинтересовано в развитии рыбохозяйственного комплекса, в связи с чем в области были запущены процессы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и стимулированию производства рыбной продукции.
Проект был реализован при содействии департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Как ответил его директор Александр Кузнецов, региональное правительство сейчас заинтересовано в развитии рыбохозяйственного комплекса, в связи с чем в области были запущены процессы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и стимулированию производства рыбной продукции.
«На Глубоченском водохранилище мы сформировали рыбоводный участок для Кирюшкинского рыборазводного садкового хозяйства Главрыбвода, где к концу 2025 года из мальков вырастет форель, которая поступит в магазины Свердловской области»,
– рассказал Александр Кузнецов.
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