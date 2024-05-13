Уральцы смогут играть в видеоигры на умных телевизорах и ТВ-приставках с помощью туманного гейминга

«Сегодня 3 миллиарда людей в мире регулярно играют в видеоигры в разных форматах. Конечно же, этот тренд в полной мере ощутим и на Среднем Урале. Каждый год игровые студии выпускают новые игры, бюджет которых легко посоревнуется с бюджетом лучших голливудских фильмов. И по мнению наших экспертов, к 2030 году этот рынок вырастет до 470 миллиардов долларов. Fog Play даёт возможность всем геймерам упростить игровой путь, делая игры доступными для каждого», — говорит директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров



«Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться», – рассказывают в МТС.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральцы смогут играть в видеоигры на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера, при этом специализированные устройства больше не нужны – играть можно будет с помощью любого геймпада. О внедрении платформы туманного гейминга Fog Play рассказали в пресс-службе цифровой экосистемы МТС.Сообщается, что в платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. При этом интерес к такому формату у пользователей растет – например, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем 2023 года.