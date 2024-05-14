Возрастное ограничение 18+

Предполагаемого убийцу с кладбища задержали в Тавде

18.20 Среда, 15 мая 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Следственный отдел по городу Тавда СК России по Свердловской области предположительно раскрыл убийство человека, чей труп был найден на местном кладбище в конце прошлой недели. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан.

Убитый — мужчина 1970 года рождения. Его бездыханное тело нашли субботним утром, 11 мая, на территории Тавдинского кладбища. Состояние трупа указывало на то, что смерть человека наступала в результате насильственных действий. Было возбуждено уголовное дело по «мокрой» статье.

Очень скоро следователи вышли на основного кандидата в убийцы. Им оказался местный житель 1990 года рождения. А история преступления, детали которой восстановило следствие, по нынешним временам может считаться банальной: два собутыльника с разницей в возрасте в 20 лет распивали спиртные напитки, поссорились, и более молодой да проворный своего оппонента зарезал, нанося колотые раны в области шеи, груди, спины и руки. От множества подобных бытовых убийств на почве пьянки данный случай отличается лишь местом преступления.

Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», предполагаемый убийца задержан. По решению суда его заключили под стражу на два месяца. Начало судебного процесса будет объявлено отдельно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Почти на 10 лет «строгача» отправил суд Нижнего Тагила пожилого убийцу
14 мая 2024
По факту гибели человека на качканарском карьере возбуждено уголовное дело
14 мая 2024
В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»
12 мая 2024
В Екатеринбурге в Родительский день появились дополнительные автобусные маршруты
14 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:20 Предполагаемого убийцу с кладбища задержали в Тавде
18:09 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области
17:53 В Екатеринбурге до середины июня закроют улицу Ильича
17:29 Свердловский суд запретил выдворять семью Морозовых из России
17:00 Администрацию Туринского района обязали обеспечить жителей села Шухруповское питьевой водой
16:10 В Свердловской области расширили список льготников социальной газификации
15:29 Екатеринбурженку, сначала признавшуюся в убийстве, а потом обвинившую подругу, приговорили к шести годам
14:11 Два года и два месяца условно получил екатеринбуржец за взятку таможеннику
13:43 Более 17 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Свердловской области
13:09 Избивавшему беременную жену жителю Сухого Лога придётся отвечать перед судом
12:52 В Екатеринбурге стартовал финансовый форум «Финмаркет – 2024»
12:22 Более 20 тысяч мальков выпустили Глубоченском водохранилище в Свердловской области
11:37 Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева опекунша призналась в истязаниях
11:12 Двух пермяков сняли с рейса «Екатеринбург – Минеральные воды» за плохое поведение
10:39 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и отдала вырученные деньги мошенникам
09:55 Сроки перекрытия на улице Пушкина в Екатеринбурге продлили
09:20 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка
20:59 Травмой руки отделалась попавшая под поезд пожилая свердловчанка
20:39 В Верхней Салде погиб мотоциклист
19:56 Одну из улиц Екатеринбурга предложено защитить от автохамов вазонами
19:37 По факту гибели человека на качканарском карьере возбуждено уголовное дело
19:04 Почти на 10 лет «строгача» отправил суд Нижнего Тагила пожилого убийцу
18:27 Нарушительница ДТП в Екатеринбурге получила переломы
16:46 Прославившийся после «голой вечеринки» екатеринбургский рэпер Vacío уехал из России перед призывом в армию
16:37 Жители Свердловской области вошли в тройку лидеров по страхованию от укусов клещей
16:20 Мужчин отправили на 3 года в колонию за хищение леса в Свердловской области
Все новости Свердловской области
17:22 В Казахстане экс-министр приговорен к 24 годам за убийство жены
16:36 Лилия Чанышева написала прошение о помиловании, сообщил адвокат
15:11 Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян
14:03 Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
13:26 Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах за две минуты
12:19 В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов
11:32 Гладков: в Белгороде из-под завалов жилого дома извлекли тела 15 человек
17:22 Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
16:45 В Канаде более 400 сотрудников шоколадной фабрики провели забастовку
15:58 Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
12:21 Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
18:23 В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме
17:12 Волна студенческих протестов охватила университеты США
16:45 «Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
Все новости России и мира
18:20 Предполагаемого убийцу с кладбища задержали в Тавде
18:09 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области
17:53 В Екатеринбурге до середины июня закроют улицу Ильича
17:29 Свердловский суд запретил выдворять семью Морозовых из России
17:00 Администрацию Туринского района обязали обеспечить жителей села Шухруповское питьевой водой
16:10 В Свердловской области расширили список льготников социальной газификации
15:57 Валерий Сухих: Регион выполняет поручение президента в сфере семейной политики
15:29 Екатеринбурженку, сначала признавшуюся в убийстве, а потом обвинившую подругу, приговорили к шести годам
14:35 Минерал с живыми клетками поможет в очистке сточных вод – исследование ученых Пермского политеха
14:14 Росреестр Прикамья проведет вебинар о перепланировке и переименовании объектов недвижимости
14:11 Два года и два месяца условно получил екатеринбуржец за взятку таможеннику
13:43 Более 17 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Свердловской области
13:09 Избивавшему беременную жену жителю Сухого Лога придётся отвечать перед судом
12:52 В Екатеринбурге стартовал финансовый форум «Финмаркет – 2024»
12:22 Более 20 тысяч мальков выпустили Глубоченском водохранилище в Свердловской области
12:21 «Добровольцы Донбасса» встретились с ребятами из воспитательного центра в Бершети
11:37 Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева опекунша призналась в истязаниях
11:12 Двух пермяков сняли с рейса «Екатеринбург – Минеральные воды» за плохое поведение
10:39 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и отдала вырученные деньги мошенникам
09:55 Сроки перекрытия на улице Пушкина в Екатеринбурге продлили
09:20 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка
20:59 Травмой руки отделалась попавшая под поезд пожилая свердловчанка
20:39 В Верхней Салде погиб мотоциклист
19:56 Одну из улиц Екатеринбурга предложено защитить от автохамов вазонами
19:37 По факту гибели человека на качканарском карьере возбуждено уголовное дело
19:04 Почти на 10 лет «строгача» отправил суд Нижнего Тагила пожилого убийцу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK