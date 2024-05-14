Предполагаемого убийцу с кладбища задержали в Тавде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственный отдел по городу Тавда СК России по Свердловской области предположительно раскрыл убийство человека, чей труп был найден на местном кладбище в конце прошлой недели. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан.Убитый — мужчина 1970 года рождения. Его бездыханное тело нашли субботним утром, 11 мая, на территории Тавдинского кладбища. Состояние трупа указывало на то, что смерть человека наступала в результате насильственных действий. Было возбуждено уголовное дело по «мокрой» статье.Очень скоро следователи вышли на основного кандидата в убийцы. Им оказался местный житель 1990 года рождения. А история преступления, детали которой восстановило следствие, по нынешним временам может считаться банальной: два собутыльника с разницей в возрасте в 20 лет распивали спиртные напитки, поссорились, и более молодой да проворный своего оппонента зарезал, нанося колотые раны в области шеи, груди, спины и руки. От множества подобных бытовых убийств на почве пьянки данный случай отличается лишь местом преступления.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», предполагаемый убийца задержан. По решению суда его заключили под стражу на два месяца. Начало судебного процесса будет объявлено отдельно.