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Сроки перекрытия на улице Пушкина в Екатеринбурге продлили
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Пушкина, в районе 2-го дома на Первомайской. Сейчас там ведутся работы по устройству наружных сетей водоотведения.
Изначально планировалось, что все работы завершатся к 1 мая. Однако в итоге сроки продлили до 30 июня.
Изначально планировалось, что все работы завершатся к 1 мая. Однако в итоге сроки продлили до 30 июня.
«Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут»,
– передают в мэрии города.
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