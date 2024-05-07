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Валерий Сухих: Регион выполняет поручение президента в сфере семейной политики

15.57 Среда, 15 мая 2024
zsperm.ru
Комиссия Совета представительных органов муниципальных образований при региональном парламенте предложила актуализировать в территориях Прикамья муниципальные программы по поддержке семей и популяризации семейных ценностей.

В Верещагино прошло выездное заседание постоянной комиссии Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья по нормотворческой деятельности в области социальной политики. Вместе с муниципальными спикерами участие в рабочей поездке принял председатель профильного комитета Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин.
Ключевой темой заседания стала реализация семейной политики в Пермском крае. Представитель регионального министерства труда и социального развития Елена Чиркова рассказала о ключевых задачах региональных органов власти и органов местного самоуправления в этом направлении. В рамках поддержки семей с детьми и повышения их качества жизни в 2022 году в Прикамье был утвержден план демографического развития региона до 2030 года. В прошлом году – региональная программа по повышению рождаемости.

Согласно докладу, за последние 10 лет показатель рождаемости детей в многодетной семье вырос с 19% до 35%, что выгодно отличает Пермский край от соседних регионов. Как было отмечено, в Прикамье постоянно совершенствуются меры поддержки таких семей. Например, в марте этого года был расширен статус многодетной семьи до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится очно. Появилась и новая мера соцподдержки – бесплатный проезд школьников на городском и пригородном транспорте. Соответствующие изменения в закон предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они были закреплены в законе депутатами регионального парламента в марте этого года.

Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, принятие законопроекта – значимый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми: «В начале года президент России Владимир Путин подписал указ, который определил статус многодетных семей в нашей стране и полномочия регионов по их поддержке. Ряд предлагаемых льгот был реализован в Пермском крае и до этого. Выполняя поручение президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семей».

В министерстве ожидают, что мощным ресурсом поддержки рождаемости станет новый национальный проект «Семья». Кроме того, чтобы меры поддержки доходили до каждой семьи, принято решение о создании краевого Ресурсного центра. Он будет помогать в получении мер поддержки, разрабатывать новые. Одно из направлений центра будет связано с оперативным решением проблем многодетных семей при обеспечении земельными участками.

Участники заседания отметили, что вопрос обеспечения земельных участков многодетных необходимой инфраструктурой остро стоит во многих муниципалитетах. Для его решения члены комиссии рекомендовали включать мероприятия по обеспечению инфраструктурой данных участков в комплексные планы развития муниципальных образований, что позволит привлекать средства в рамках реализации различных региональных проектов.

Во время заседания об опыте реализации семейной политики на местах рассказали представители Верещагинского, Добрянского и Кунгурского округов. Существенную помощь в популяризации семейных ценностей оказывают семейные клубы. Члены Совета высоко оценили опыт Кунгурского муниципального округа по вовлечению семей в культурную и спортивную жизнь округа через систему семейных клубов и рекомендовали коллегам всех муниципалитетов оказывать поддержку семейным клубам и общественным объединениям, работающим с семьями, в том числе предоставляя им в пользование муниципальное имущество.

В рамках рабочей поездки в Верещагино участники заседания посетили Детско-юношескую спортивную школу, познакомились с работой местного семейного клуба, а также детского приюта «Феодоровский». По итогам заседания комиссия предложила Совету представительных органов направить в адрес органов местного самоуправления рекомендации по совершенствованию семейной политики на местах. В числе рекомендаций есть также предложение актуализировать существующие муниципальные программы по поддержке семей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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