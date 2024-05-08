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На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге установили Орден Победы
Фото: Алины Шешеня / Екатеринбург.РФ
Стела в виде точной копии Ордена Победы появилась вчера, 14 мая, в Екатеринбурге. Её установили на проспекте Космонавтов, чуть-чуть не поспев «к обеду» (то есть, к празднику 9 мая).
Стела выполнена из нержавеющего металла, ярко окрашенного цветной эмалью, чтобы передать все детали оригинала. Высота объекта четыре метра, а установлена она в небольшом сквере на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Турбинной. К открытию стелы облагородили и окружающую территорию. Площадку уложили красным гранитом, расставили скамейки, урны и вазоны с цветами.
Напомним, что Орден «Победа» — это высшая военная награда СССР. Она была учреждена в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Всего Орденом были награждены менее 40 человек, примерно половина из которых — посмертно.
Стела выполнена из нержавеющего металла, ярко окрашенного цветной эмалью, чтобы передать все детали оригинала. Высота объекта четыре метра, а установлена она в небольшом сквере на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Турбинной. К открытию стелы облагородили и окружающую территорию. Площадку уложили красным гранитом, расставили скамейки, урны и вазоны с цветами.
Напомним, что Орден «Победа» — это высшая военная награда СССР. Она была учреждена в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Всего Орденом были награждены менее 40 человек, примерно половина из которых — посмертно.
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