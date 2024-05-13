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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 13-летнюю Рукиябону Абдубаннопову. Вчера, 14 мая, она вышла из дома и не вернулась. В её поисках участвуют волонтёры «ЛизыАлерт» и «Прорыва» и сотрудники полиции.
Девочка ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была дета в чёрную длинную безрукавку, леопардовое платье, чёрные колготки, светлые кроссовки и бежевый платок. С собой у неё был рюкзак молочного цвета.
Розыском пропавшей занимается ОП №7. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8(343)356-42-07
Девочка ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была дета в чёрную длинную безрукавку, леопардовое платье, чёрные колготки, светлые кроссовки и бежевый платок. С собой у неё был рюкзак молочного цвета.
Розыском пропавшей занимается ОП №7. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8(343)356-42-07
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