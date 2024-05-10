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Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре, ожидающемся в регионе завтра, с порывами до 15 метров в секунду.
В четверг, 16 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на севере местами небольшой дождь. Ночью 0…+2, местами заморозки до -3. Днём +11…+16. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2, днём +14…+16. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 17 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8. Днём +12…+17, на севере +8…+13. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5, днём +14…+16. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 16 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на севере местами небольшой дождь. Ночью 0…+2, местами заморозки до -3. Днём +11…+16. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2, днём +14…+16. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 17 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8. Днём +12…+17, на севере +8…+13. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5, днём +14…+16. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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