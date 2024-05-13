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Екатеринбурженку, сначала признавшуюся в убийстве, а потом обвинившую подругу, приговорили к шести годам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 28-летнюю местную жительницу, которая сначала призналась в убийстве сожителя, а потом обвинила в преступлении подругу, приговорили к минимальному сроку в колонии – к шести годам.
Убийство, о котором идёт речь, произошло больше года назад, в ночь на 16 апреля 2023 года. Как пишет 66.RU, ссылаясь на явку с повинной, составленной со слов осуждённой, в день трагедии её сожитель изрядно выпил и стал с кулаками бросаться на подругу, которая пришла к ним в гости. Стремясь защитить гостью, женщина разбила о голову мужчину стеклянный графин, после чего добила его ударом ножа в шею. Когда сотрудники полиции приехали на место убийство. Они увидели ныне осуждённую посреди залитой кровью квартиры и труп её сожителя. В их присутствии дама проронила фразу «Я убила».
Женщине было предъявлено обвинение в убийство. Сначала считалось, что преступление было совершено при помощи ножа, однако эксперты-криминалисты установили, что смертельное ранение было нанесено не ножом, как утверждала осуждённая, а «атипичным колюще-режущим предметом, возможно, стеклом».
Через несколько месяцев женщина отказалась от явки с повинной и заявила. Что она, отойдя от шока, вспомнила обстоятельства трагедии. По её словам, она застала гибель сожителя, когда выходила с кухни, в этот момент рядом с ним находилась её подруга, которая якобы повторяла: «Я его убила, я его убила». Со слов осуждённой, эти слова из-за шока она повторила сотрудникам полиции, когда они приехали на вызов. Однако несмотря на то, что её показания несколько раз менялось, в суд уголовное дело поступило в суд почти в первоначальном виде, пишет издание.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Верх-Исетский районный суд признал женщину виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также суд частично удовлетворил о исковые требования родственников погибшего, взыскав в их пользу с осужденной в общей сумме 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил. Адвокат осуждённой Евгения Кротова намерена обжаловать приговор. По словам защитника, в ходе следствия и суда не было предоставлено ни одного доказательства вины екатеринбурженки.
Убийство, о котором идёт речь, произошло больше года назад, в ночь на 16 апреля 2023 года. Как пишет 66.RU, ссылаясь на явку с повинной, составленной со слов осуждённой, в день трагедии её сожитель изрядно выпил и стал с кулаками бросаться на подругу, которая пришла к ним в гости. Стремясь защитить гостью, женщина разбила о голову мужчину стеклянный графин, после чего добила его ударом ножа в шею. Когда сотрудники полиции приехали на место убийство. Они увидели ныне осуждённую посреди залитой кровью квартиры и труп её сожителя. В их присутствии дама проронила фразу «Я убила».
Женщине было предъявлено обвинение в убийство. Сначала считалось, что преступление было совершено при помощи ножа, однако эксперты-криминалисты установили, что смертельное ранение было нанесено не ножом, как утверждала осуждённая, а «атипичным колюще-режущим предметом, возможно, стеклом».
Через несколько месяцев женщина отказалась от явки с повинной и заявила. Что она, отойдя от шока, вспомнила обстоятельства трагедии. По её словам, она застала гибель сожителя, когда выходила с кухни, в этот момент рядом с ним находилась её подруга, которая якобы повторяла: «Я его убила, я его убила». Со слов осуждённой, эти слова из-за шока она повторила сотрудникам полиции, когда они приехали на вызов. Однако несмотря на то, что её показания несколько раз менялось, в суд уголовное дело поступило в суд почти в первоначальном виде, пишет издание.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Верх-Исетский районный суд признал женщину виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также суд частично удовлетворил о исковые требования родственников погибшего, взыскав в их пользу с осужденной в общей сумме 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил. Адвокат осуждённой Евгения Кротова намерена обжаловать приговор. По словам защитника, в ходе следствия и суда не было предоставлено ни одного доказательства вины екатеринбурженки.
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