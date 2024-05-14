Два года и два месяца условно получил екатеринбуржец за взятку таможеннику

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который дал взятку в размере 117 000 рублей таможенному инспектору за информацию из единой автоматизированной системы таможенных органов сведения, которая относится к налоговой тайне.Известно только то, что это произошло в период с января 2019 года по февраль 2021 года.Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Ленинский районный суд признал его виновным по части 3 статьи 291 и части 3 статьи 183 УК РФ (дача взятки должностному лицу, собирание сведений, составляющих налоговую тайну). Суд с учётом мнения гособвинителя приговорил мужчину к 2 годам 2 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.В отношении бывшего таможенного инспектора ранее вынесен обвинительный приговор, уточнили в ведомстве.