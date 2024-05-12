В Верхней Салде погиб мотоциклист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодняшнее дорожно-транспортное происшествие в Верхней Салде погубило 27-летнего местного жителя. Он ехал на своём мотоцикле, когда на полной скорости столкнулся с легковым автомобилем.Смерть молодого человека наступила примерно в половине третьего дня. Погибший управлял мотоциклом «Хонда». На улице Воронова он столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 21113», за рулём которой сидел мужчина 1943 года рождения. Удар двух транспортных средств был очень сильным и человек на «железном коне» получил травмы, не совместимые с жизнью, не помог и мотошлем на голове.По предварительным сведениям от сотрудников Госавтоинспекции, виновником смертельного ДТП был водитель легковушки. Согласно правилам дорожного движения, он, поворачивая налево, должен был пропустить мотоциклиста, но не сделал этого. Про водителя известно, что проживает он в соседней, Нижней Салде. Водительский стаж его — 49 лет.