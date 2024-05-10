Двух пермяков сняли с рейса «Екатеринбург – Минеральные воды» за плохое поведение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «Кольцово» с рейса «Екатеринбург – Минеральные воды» сняли двух пермяков, мужчин 1992 и 1994 годов рождения, которые при посадке в самолёт решили начать громко выяснить между собой отношения, что сопровождалось матом. На замечания бортпроводников они не реагировать.Летать с такими рассерженными пассажирами на одном борте могло быть небезопасно, поэтому командир борта оказал мужчинам в перелёте. Бранящихся пермяков транспортные полицейские проводили мужчин в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово», где выяснилось, что нарушители должны были лететь в одной компании, но прямо перед посадкой сильно повздорили и не смогли сдержать себя от нецензурной лексики.В итоге на нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.