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20:41 | 11.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Завтра в Екатеринбурге начинаются «Царские дни»

В Екатеринбурге завтра, 12 июля, начнётся фестиваль православной культуры «Царские дни». Мероприятия, посвящённые памяти гибели царской семьи продлятся до 21 июля.

Традиционно главными событиями «Царских дней» будут ночная божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови 16 июля и крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме в ночь с 16 на 17 июля. Также в городе 16 июля состоится ежегодная детская парусная регата памяти цесаревича Алексея и ряд других мероприятий.

Напомним, Николай II, а также его семья и прислуга в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны в подвале дома инженера Ипатьева. В Екатеринбурге ежегодно в память о трагических событиях проходят «Царские дни».

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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