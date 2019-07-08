В Екатеринбурге полицейские конфисковали более 75 тысяч пачек сигарет без маркировки

18:33 | 11.07.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В уральской столице сотрудники полиции обнаружили подпольный склад немаркированной табачной продукции. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, сотрудники МВД изъяли свыше 76 тысяч пачек сигарет различных наименований и черновые записи о ведении незаконной предпринимательской деятельности.



Склад был обнаружен в одном из боксов гаражного кооператива на улице Крестинского.



«Среди конфискованного товара – сигареты Manchester, President, Marlboro, Престиж, Донской табак и другие. Нарушитель, вероятно, осознав, что дело, как говорится, табак, написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 миллионов рублей», - сообщил полковник Горелых.

Помимо крупной партии табака, у задержанного предполагаемого организатора нелегальной деятельности в машине также нашли около 500 тысяч наличными. Откуда подозреваемый взял деньги, он объяснить не смог.



Следственные органы ОП №12 Екатеринбурга возбудили уголовное дело по пункту 6 статьи 171.1. УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.