В Екатеринбурге в последний день «Иннопрома-2019» прошёл детский образовательный квест

18:15 | 11.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 11 июля, в последний день работы международной промышленной выставки «Иннопром-2019», прошёл детский образовательный квест «Путешествие по Цифрограду», об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Екатеринбурга.



В мероприятии принимали участие дети в возрасте от 10 до 12 лет. На площадке стенда Екатеринбурга их встретил робот Феликс, умеющий распознавать лица и положения тела. Город будущего, который показывали ребятам был разделён на несколько зон. На станциях под названиями «Машиностроительный комплекс будущего», «Экология Цифрограда» и «Строим вместе. Цифровое бюро путешествий» дети выполняли различные развивающие задания. После квеста робот Феликс подарил ребятам подарки.



Стоит отметить, что мероприятие было организовано Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга совместно с гимназией № 120, лицеем № 128, центром «Диалог», детским садом № 586, Домом детского творчества «Радуга» Чкаловского района, школой № 164, гимназией № 155, а также Домом детского творчества Октябрьского района.