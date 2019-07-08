Главное, чтобы никто не обидел: в Екатеринбурге семилетний ребёнок устроился на подработку кондуктором

20:06 | 10.07.2019

Фото: Facebook / Антон Дербенёв

В Екатеринбурге семилетний мальчик устроился на работу кондуктором. Ребенок помогает отцу, тот работает водителем. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, ситуация является двоякой, так как с точки зрения законодательства это не совсем правильно.



О трудящемся мальчике сообщил на своей страничке в Facebook журналист Антон Дербенёв. Он отметил, что парень доволен своей работой. Ребенок ловко считает и помогает водителю. Позже о ситуации высказался детский омбудсмен.



"С точки зрения закона - нарушение, а с точки зрения здравого смысла, по-человечески – он же идет по честному пути, он занят. Разве это плохо? Думаю, нет», - поделился Мороков. Также омбудсмен напомнил, что согласно Трудовому кодексу, дети могут трудиться только с 14 лет с разрешения родителей. Однако, по его мнению, в том что ребенок помогает отцу нет ничего плохого, главное, чтобы его никто не обидел.