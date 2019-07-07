В Артёмовском задержали свердловчанина, подозреваемого в краже телефона

19:14 | 9.07.2019

Фото: pixabay.com

В Артемовском сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона. Как рассказали в ОМВД России по Артемовскому району, свердловчанин забрал забытый сотовый телефон с прилавка в магазине.



После того, как потерпевший, обнаруживший пропажу, обратился в полицию, участковый провёл опрос свидетелей, просмотр видеозаписей с камер наблюдения и установил личность подозреваемого.



В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас он находится под подпиской о надлежащем поведении.