На «Иннопроме-2019» Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения с гендиректором «Швабе»

19:44 | 8.07.2019

Фото: myslo.ru

Сегодня, 8 июля, на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор «Швабе» Алексей Патрикеев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.



В Свердловской области в рамках подписанного документа будут прорабатываться вопросы заключения концессионных соглашений. Предполагается, что качество предоставления медицинских услуг будет повышаться с привлечением частых инвестиций.



Добавим, компания «Швабе» была основана в 1993 году. Она занимается поставкой и сервисным обслуживанием медицинского оборудования.