В Екатеринбурге будут судить участника бойни в цыганском посёлке

19:28 | 8.07.2019

Фото: rotfront.su

В столице Урала будут судить ещё одного участника бойни в цыганском посёлке. Во время инцидента два человека погибли, а ещё 11 человек получили ранения. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что речь идёт о бойне, которая произошла на улице Депутатской 3 сентября 2016 года.



Инцидент начался с того, что между предпринимателем Олегом Шишовым и цыганом Дмитрием Пестриковым произошёл конфликт. После этого, к дому предпринимателя на разборки приехали 25 вооружённых людей и началась перестрелка.



Добавим, что 27-летнего подсудимого будут судить отдельно из-за болезни. Ранее, 21 января 2019 года, суд уже вынес приговор 19 участникам перестрелки.