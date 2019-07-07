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19:28 | 8.07.2019
Фото: rotfront.su
В Екатеринбурге будут судить участника бойни в цыганском посёлке
Инцидент начался с того, что между предпринимателем Олегом Шишовым и цыганом Дмитрием Пестриковым произошёл конфликт. После этого, к дому предпринимателя на разборки приехали 25 вооружённых людей и началась перестрелка.
Добавим, что 27-летнего подсудимого будут судить отдельно из-за болезни. Ранее, 21 января 2019 года, суд уже вынес приговор 19 участникам перестрелки.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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