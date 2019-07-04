В Екатеринбурге откроют первое представительство Общества дружбы с Турцией

18:52 | 8.07.2019

Фото: obltv.ru

В уральской столице откроется первое представительство Общества дружбы с Турцией. Такое решение было принято на международной выставке «Иннопром-2019» во время круглого стола, посвящённого развитию культурного и научного диалога между Россией и Турецкой республикой, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



«Наша ассоциация отвечает за развитие культурных, образовательных и бизнес-контактов. Мы видим свою функцию по созданию разветвленной сети представительств нашего общества в нескольких регионах России», - отметил президент общества, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. В течение года планируется сформировать семь представительств: на Урале, в Сибири, а также других регионах России.



Напомним, Турецкая республика является страной-партнёром X Международной выставки «Иннопром-2019».