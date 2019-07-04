Терпелива, но глупа: священник высказал свое мнение о женщинах в радиоэфире

17:46 | 8.07.2019

Фото: ruposters.ru

Сегодня в эфире радио «Радонеж» глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин.



Во время эфира священник поделился своими мыслями о том, что женщины слабее умом. «Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — отмечает священник.



Однако его следующая фраза опровергает первоначальные слова. Он приводит пример из приходской жизни: «В церковь приходит женщина, приводит своего мужа, а он стоит как столица Камбоджи - Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести». Также Дмитрий Смирнов заявляет, что женщина горазда терпеливее мужчины, в ней больше любви.



Отметим, что Дмитрий Смирнов известен как борец с пропагандой гомосексуализма, защитник традиционных христианских ценностей, в частности традиционной семьи и морали.