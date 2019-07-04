Екатеринбургские студентки завоевали две медали в на универсиаде в Неаполе

16:57 | 6.07.2019

Фото: екатеринбург.рф



Две студентки из Екатеринбурга завоевали две медали на универсиаде в Неаполе.



Как сообщили в Администрации уральской столицы, во второй медальный день свердловчанка Евгения Селезнёва получила серебро в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина в миксте. Также бронзовую медаль в дзюдо в весовой категории до 57 кг завоевала Наталья Голомидова.



Добавим, что по итогам двух медальных дней команда из России занимает 4 место. На счету наших спортсменов три золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.