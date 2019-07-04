На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП пострадала годовалая девочка

11:12 | 6.07.2019

Фото: vsluh.ru

На трассе Пермь-Екатеринбург вчера, 5 июля, вечером пострадал годовалый ребёнок. Девочка находится в больнице.



В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что ДТП произошло на 63-км трассы. Автомобиль Isuzu двигался в направлении Екатеринбурга, не соблюдая безопасную дистанцию от ехавшего впереди транспортного средства, и столкнулся с ВАЗом. Отечественный автомобиль отбросило в левый кювет. Пострадавшую девочку отвезли в больницу.



По факту произошедшего проводится проверка.