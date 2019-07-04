В Екатеринбурге продлили срок перекрытия Гражданской улицы из-за реконструкции Макаровского моста

20:53 | 5.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Из-за реконструкции Макаровского моста в уральской столице продлевают срок закрытия улицы Гражданской.



Речь идёт об участке от улицы Челюскинцев до дома №11 по улице Гражданской. Ограничение будет действовать до 14 июля.