В Екатеринбурге полыхает здание на Вайнера

В Екатеринбурге в центре города полыхает здание по адресу Вайнера 9а. На месте работают семь пожарных машин и 24 человека личного состава.По информации очевидцев, изначально загорелся 3 этаж шестиэтажного дома. Но позже пламя охватило 4 и 5 этажи.Сотрудники МЧС уточнили, что в здании на этих этажах горят балконы.Добавим, что дом является памятником архитектуры. Он был построен в 1929 году по проекту архитектора В.А.Дубровина и являлся пятым Домом горсовета.На данный момент проводится эвакуация людей из жилого дома, а также из соседнего здания БЦ "Нахимов", информации о пострадавших нет.