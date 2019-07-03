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17:59 | 5.07.2019
В Екатеринбурге полыхает здание на Вайнера
По информации очевидцев, изначально загорелся 3 этаж шестиэтажного дома. Но позже пламя охватило 4 и 5 этажи.
Сотрудники МЧС уточнили, что в здании на этих этажах горят балконы.
Добавим, что дом является памятником архитектуры. Он был построен в 1929 году по проекту архитектора В.А.Дубровина и являлся пятым Домом горсовета.
На данный момент проводится эвакуация людей из жилого дома, а также из соседнего здания БЦ "Нахимов", информации о пострадавших нет.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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