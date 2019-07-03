Девочка из Серова скончалась от удара током в ванной

16:42 | 5.07.2019

Фото: 2obzor.ru

В Серове ночью 5 июля от удара электрическим током погибла несовершеннолетняя девочка. Информация поступила из Управления гражданской защиты Серовского городского округа. Тело было найдено в ванной.



Подписчик паблика serovvk рассказал о том, что несчастный случай произошел в одном из домов на улице Горького. По его информации в ванну, которую принимала 11-летняя девочка, упал находившийся на зарядке сотовый телефон.