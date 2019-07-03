В рамках нацпроекта «Экология» к 2025 году 80% свердловчан будут обеспечены качественной питьевой водой

19:55 | 4.07.2019

Фото: k1news.ru

К 2025 году в рамках реализации национального проекта «Экология» планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% свердловчан. На реализацию программы «Чистая вода» до 2024 года власти выделят 2,34 млрд из регионального бюджета, об этом сообщил глава свердловского ЖКХ Николай Смирнов.



Кроме того, в этом году начинается строительство насосной станции в Кировограде. Также планируется построить очистные сооружения в Ревде и Кировограде, продолжить прокладку водопровода от Северопесчасного месторождения подземных вод до Краснотурьинска и начать реализовывать другие проекты. По словам Смирнова, на это планируется выделить 176 млн рублей.