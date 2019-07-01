Завод «Уралтрансмаш» покажет новый трамвай на Иннопроме

16:29 | 3.07.2019

Фото: ural-meridian.ru

Новый низкопольный трамвай, произведенный на «Уралтрансмаше», уже продемонстрировали журналистам. Это трехсекционный трамвай с индексом 71–418, ставший эволюцией модели 71–415, которая была запущена на улицах Екатеринбурга в этом году.



В новый трамвай может поместиться 320 человек, он очень длинный — 27,8 метра. Внутри трамвая содержится новейшая система электроники: присутствует демонстрация движения по маршруту, подсчет пассажиров и датчики, которые помогают заботиться о здоровье водителя, показывая его состояние диспетчеру.



Такой трамвай может функционировать на протяжении 20 лет. Поскольку он оборудован двумя кабинами, трамвай не нуждается в разворотном кольце.



Покупателей для нового трамвая будут искать на выставке Иннопром, которая пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Публике достижение техники также продемонстрируют на выставке.



Отмечается, что в Екатеринбурге такие трамваи ходить пока что не будут, поскольку в бюджете нет денег на обновление парка.