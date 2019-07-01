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10:16 | 3.07.2019

Фото: е1.ru

Пожарные потушили здание заброшенной школы на ВИЗе

Вечером на улице Котельникова, 5а снова загорелось здание старой школы. Здание неэксплуатируемое, раньше в нем располагалась школа № 41. Но сейчас здание на Котельникова находится на реконструкции (год его постройки — 1949-й).

На месте работали шесть единиц пожарной техники. На тушение ушло около получаса.

Школа горит уже не в первый раз: в начале июня она вспыхнула из-за того, что кто-то поджег мусор внутри. И это неудивительно, поскольку внутри здания, по словам очевидцев, все время находятся бездомные, подростки, которые могут спровоцировать возгорание.

Пожарные потушили здание заброшенной школы на ВИЗе

Пожарные потушили здание заброшенной школы на ВИЗе

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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