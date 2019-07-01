Пожарные потушили здание заброшенной школы на ВИЗе

Вечером на улице Котельникова, 5а снова загорелось здание старой школы. Здание неэксплуатируемое, раньше в нем располагалась школа № 41. Но сейчас здание на Котельникова находится на реконструкции (год его постройки — 1949-й).На месте работали шесть единиц пожарной техники. На тушение ушло около получаса.Школа горит уже не в первый раз: в начале июня она вспыхнула из-за того, что кто-то поджег мусор внутри. И это неудивительно, поскольку внутри здания, по словам очевидцев, все время находятся бездомные, подростки, которые могут спровоцировать возгорание.