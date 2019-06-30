В ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали семь человек, четверо из них – дети

21:01 | 1.07.2019

Фото: orenday.ru

В результате столкновения двух автомобилей на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали семь человек, в том числе четыре ребёнка.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, на трассе в автомобиль ВАЗ-21144 врезалась иномарка "Hyundai-Accent".



Все пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи оказали помощь двум мальчикам, после чего они были отпущены домой. У пострадавшей десятилетней девочки обнаружили компрессионный перелом позвоночника, её оставили в больнице. Также врачи оказывают необходимую помощь двухлетнему мальчику.



Водитель отечественного автомобиля получил самые тяжелые травмы, он находится в реанимации, ему проводят операцию. Кроме того, в больнице находится его пострадавшая супруга – у неё перелом двух ног. Водителю иномарки госпитализация не потребовалась.



По словам Горелых, в крови виновника ДТП алкоголь не обнаружен. Сейчас по факту случившегося проводится поверка, после которой будет принято процессуальное решение.