Глава Росалкогольрегулирования посетил Екатеринбург

Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алёшин посетил Екатеринбург.27 июня в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе руководитель Росалкогольрегулирования провел совещание по вопросам контроля розничной продажи алкогольной продукции, сообщает пресс-служба РАР.В мероприятии приняли участие руководитель Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин, представители аппарата полномочного представителя Президента в УрФО, Генеральной окружной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора.Были рассмотрены вопросы государственного регулирования алкогольного рынка, выявления и пресечения незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с состоянием розничных рынков продаж алкогольной продукции.28 июня под председательством Игоря Алёшина, в Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка прошло оперативное совещание. Были представлены результаты работы управления за 2018 и 5 месяцев текущего года.Отметим, что РАР по УрФО показывает одни из лучших показателей среди межрегиональных управлений. Так, 3 июня представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области в ходе осмотра помещений в Верхней Пышме и Березовском установлены факты производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.Обнаружена кустарная линия розлива, около 3 тысяч литров медицинского спирта (этанол, крепостью 95%), а также более 37 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований.8 июня проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота медицинского спирта. В ходе проверки помещения, расположенного на 17-ом км Полевского тракта установлен факт нелегального оборота этилового спирта (концентрат для приготовления раствора для наружного применения крепостью 95% и раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм крепостью 95 %).Обнаружено более 120 тысяч литров спирта, расфасованного в пластиковые канистры.24 июня в ходе осмотра помещений в Екатеринбурге установлены факты производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружены две кустарные линии розлива, 6,5 тысяч литров этилового спирта, около 1,2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также более 5,4 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований.