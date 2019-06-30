Новости дня
19:40 | 1.07.2019
Глава Росалкогольрегулирования посетил Екатеринбург
27 июня в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе руководитель Росалкогольрегулирования провел совещание по вопросам контроля розничной продажи алкогольной продукции, сообщает пресс-служба РАР.
В мероприятии приняли участие руководитель Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин, представители аппарата полномочного представителя Президента в УрФО, Генеральной окружной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора.
Были рассмотрены вопросы государственного регулирования алкогольного рынка, выявления и пресечения незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с состоянием розничных рынков продаж алкогольной продукции.
28 июня под председательством Игоря Алёшина, в Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка прошло оперативное совещание. Были представлены результаты работы управления за 2018 и 5 месяцев текущего года.
Отметим, что РАР по УрФО показывает одни из лучших показателей среди межрегиональных управлений. Так, 3 июня представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области в ходе осмотра помещений в Верхней Пышме и Березовском установлены факты производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.
Обнаружена кустарная линия розлива, около 3 тысяч литров медицинского спирта (этанол, крепостью 95%), а также более 37 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований.
8 июня проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота медицинского спирта. В ходе проверки помещения, расположенного на 17-ом км Полевского тракта установлен факт нелегального оборота этилового спирта (концентрат для приготовления раствора для наружного применения крепостью 95% и раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм крепостью 95 %).
Обнаружено более 120 тысяч литров спирта, расфасованного в пластиковые канистры.
24 июня в ходе осмотра помещений в Екатеринбурге установлены факты производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружены две кустарные линии розлива, 6,5 тысяч литров этилового спирта, около 1,2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также более 5,4 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований.
Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
00:53 | 2.07.2019
Администрацию Екатеринбурга после обращения ФСБ в Росприроднадзор привлекли к ответственности за порчу земель
19:40 | 1.07.2019
Глава Росалкогольрегулирования посетил Екатеринбург
18:45 | 1.07.2019
В Нижнем Тагиле будут судить четверых молодых людей, обвиняемых в распространении наркотиков
18:13 | 1.07.2019
В Екатеринбурге стартовал второй этап зачисления в первые классы
18:01 | 1.07.2019
Пермские дошколята впервые сдали нормы ГТО
17:58 | 1.07.2019
182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском
17:49 | 1.07.2019
К 2020 году в Александровске обновят культурный центр с кинотеатром
17:49 | 1.07.2019
Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка
17:27 | 1.07.2019
В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп
17:11 | 1.07.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер
17:06 | 1.07.2019
МЧС предупреждает екатеринбуржцев о сильных осадках
16:55 | 1.07.2019
Для любителей старых зданий: в «Доме Маклецкого» в Екатеринбурге проходит выставка «Северо-западный проход»
16:41 | 1.07.2019
В полпредстве УрФО обсудили «мусорную реформу» и проблемы экологии
16:03 | 1.07.2019
Общественники из Нижнего Тагила получили грант на поддержку выпускников детских домов
15:45 | 1.07.2019
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской
15:29 | 1.07.2019
Руководители прикамских УК получили более 23 лет лишения свободы за долги перед энергетиками
15:15 | 1.07.2019
В мусорном баке в Нижнем Тагиле нашли труп новорожденного
14:41 | 1.07.2019
Входную группу стадиона «Динамо» в Екатеринбурге заменят на новую
14:12 | 1.07.2019
В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту
13:58 | 1.07.2019
В пермском микрорайоне Крохалева появилась новая детская площадка