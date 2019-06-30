На охрану концерта «Ленинграда» в Екатеринбурге потратят 3 млн рублей

19:02 | 1.07.2019

Фото: iz.ru

На охрану концерта «Ленинграда», который состоится 4 июля в рамках прощального тура группы на стадионе «Екатеринбург Арена», готовы потратить 3 млн рублей, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Объявление опубликовала организация ФГУП «Спорт-ин», которая сейчас управляет «Екатеринбург Ареной». Компания уточнила, что для обеспечения безопасности во время концерта потребуется 700 сотрудников контрольно-распорядительной службы, 150 частных охранников, а также пожарный расчет и 10 бригад скорой помощи. Им придётся работать на стадионе с 16:00 до 23:00.



Отметим, аукцион состоится 4 июля.