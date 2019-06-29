Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка

17:49 | 1.07.2019

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Правительством Свердловской области выделено 16 млн. рублей на ликвидацию подтопления территории пос. Буланаш шахтными водами.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на основании публикаций средств массовой информации проанализировано исполнение законодательства при проведении мероприятий по ликвидации подтопления территории пос. Буланаш Артемовского района.



Установлено, что в результате необеспечения надлежащей откачки подземных вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» в необходимом объёме в мае 2019 года произошло подтопление подземными водами 16 садовых участков, расположенных в коллективных садах.



На территории поселкового кладбища, в непосредственной близости от мест захоронения граждан, также образовалось скопление воды. Кроме того, оказались подтопленными фундаменты очистных сооружений поселка, обеспечивающие функционирование системы канализации.



Данная ситуация возникла вследствие отсутствия в бюджете городского округа достаточного финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива. Учитывая изложенное, прокурор области Сергей Охлопков внес представление об устранении указанных нарушений федерального законодательства в максимально короткие сроки.



По результатам рассмотрения представления прокуратуры распоряжением Губернатора Свердловской области выделено 16 млн. рублей на эксплуатацию объекта «Шахтный водоотлив поселка Буланаш». В настоящее время подтопление поселка устранено, минимизировано подтопление садовых участков. Ситуация по ликвидации подтопления территории пос. Буланаш Артемовского района шахтными водами остается на контроле прокуратуры.



Напомним, что 24 июня в шахтерском поселке Буланаш состоялся митинг с требованием к чиновникам срочно принять меры против затопления населенного пункта. На акцию протеста пришло пятьсот человек. На мероприятии выступил и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин.



«Полгода об этом писалось в различные инстанции, говорилось, ничего не сдвигалось. Пока не обратили внимание СМИ, пока мы не пошли на своей шкуре все это проверить, надев шахтерские сапоги, и после этого только нам удалось чиновникам показать – смотрите, все, что в ваших бумажках написано – неправда, оно не соответствует действительности, вы живете в другой реальности. И, слава Богу, наконец, хоть сейчас нас услышали», – заявил Дмитрий Ионин на митинге.



Тогда же Артемовский и Буланаш посетил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.