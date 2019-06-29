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17:49 | 1.07.2019

Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Правительством Свердловской области выделено 16 млн. рублей на ликвидацию подтопления территории пос. Буланаш шахтными водами.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на основании публикаций средств массовой информации проанализировано исполнение законодательства при проведении мероприятий по ликвидации подтопления территории пос. Буланаш Артемовского района.

Установлено, что в результате необеспечения надлежащей откачки подземных вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» в необходимом объёме в мае 2019 года произошло подтопление подземными водами 16 садовых участков, расположенных в коллективных садах.

На территории поселкового кладбища, в непосредственной близости от мест захоронения граждан, также образовалось скопление воды. Кроме того, оказались подтопленными фундаменты очистных сооружений поселка, обеспечивающие функционирование системы канализации.

Данная ситуация возникла вследствие отсутствия в бюджете городского округа достаточного финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива. Учитывая изложенное, прокурор области Сергей Охлопков внес представление об устранении указанных нарушений федерального законодательства в максимально короткие сроки.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры распоряжением Губернатора Свердловской области выделено 16 млн. рублей на эксплуатацию объекта «Шахтный водоотлив поселка Буланаш». В настоящее время подтопление поселка устранено, минимизировано подтопление садовых участков. Ситуация по ликвидации подтопления территории пос. Буланаш Артемовского района шахтными водами остается на контроле прокуратуры.

Напомним, что 24 июня в шахтерском поселке Буланаш состоялся митинг с требованием к чиновникам срочно принять меры против затопления населенного пункта. На акцию протеста пришло пятьсот человек. На мероприятии выступил и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин.

«Полгода об этом писалось в различные инстанции, говорилось, ничего не сдвигалось. Пока не обратили внимание СМИ, пока мы не пошли на своей шкуре все это проверить, надев шахтерские сапоги, и после этого только нам удалось чиновникам показать – смотрите, все, что в ваших бумажках написано – неправда, оно не соответствует действительности, вы живете в другой реальности. И, слава Богу, наконец, хоть сейчас нас услышали», – заявил Дмитрий Ионин на митинге.

Тогда же Артемовский и Буланаш посетил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

© «Вечерние Ведомости»

 


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