Новости дня
17:27 | 1.07.2019
Фото: «Дом Маклецкого»
В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп
В рамках события все желающие смогут посмотреть клипы новых и давно известных уральских групп, послушать их музыкальные произведения, а позже принять участие в обсуждении всего увиденного и услышанного. Организаторы приглашают на встречу всех, кому не хватает новой музыки.
Начало события назначено на 16:00. Вход свободный.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:58 | 1.07.2019
182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском
17:49 | 1.07.2019
К 2020 году в Александровске обновят культурный центр с кинотеатром
17:49 | 1.07.2019
Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка
17:27 | 1.07.2019
В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп
17:11 | 1.07.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер
17:06 | 1.07.2019
МЧС предупреждает екатеринбуржцев о сильных осадках
16:55 | 1.07.2019
Для любителей старых зданий: в «Доме Маклецкого» в Екатеринбурге проходит выставка «Северо-западный проход»
16:41 | 1.07.2019
В полпредстве УрФО обсудили «мусорную реформу» и проблемы экологии
16:03 | 1.07.2019
Общественники из Нижнего Тагила получили грант на поддержку выпускников детских домов
15:45 | 1.07.2019
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской
15:29 | 1.07.2019
Руководители прикамских УК получили более 23 лет лишения свободы за долги перед энергетиками
15:15 | 1.07.2019
В мусорном баке в Нижнем Тагиле нашли труп новорожденного
14:41 | 1.07.2019
Входную группу стадиона «Динамо» в Екатеринбурге заменят на новую
14:12 | 1.07.2019
В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту
13:58 | 1.07.2019
В пермском микрорайоне Крохалева появилась новая детская площадка
13:35 | 1.07.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся сжечь вышку сотовой связи
13:21 | 1.07.2019
Вертолетную площадку медицинской службы построили в Красноуфимске
13:11 | 1.07.2019
В Екатеринбургской многоэтажке загорелись балконы на верхнем этаже
13:03 | 1.07.2019
Юрий Уткин провел заседание Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
12:36 | 1.07.2019
В Прикамье в краевом выпускном «Будущее здесь!» приняли участие свыше пяти тысяч человек
12:27 | 1.07.2019
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
12:18 | 1.07.2019
В Перми будет дождливо и прохладно