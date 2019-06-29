В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп

17:27 | 1.07.2019

Фото: «Дом Маклецкого»

В предстоящее воскресенье, 7 июля, в Екатеринбурге на площадке центра городских практик «Дом Маклецкого» редакция музыкального журнала Husky Tunes организует знакомство с местной музыкальной сценой.



В рамках события все желающие смогут посмотреть клипы новых и давно известных уральских групп, послушать их музыкальные произведения, а позже принять участие в обсуждении всего увиденного и услышанного. Организаторы приглашают на встречу всех, кому не хватает новой музыки.



Начало события назначено на 16:00. Вход свободный.