В Екатеринбурге судят мужчину, ограбившего немецкого консула у БЦ «Высоцкий»

16:06 | 30.06.2019

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга находится громкое уголовное дело по обвинению жителя Новосибирска в грабеже денежных средств у консула-атташе Генерального консульства ФРГ.



Как следует из материалов дела, житель Новосибирска, временно пребывающий на территории Екатеринбурга, и два неустановленных лица, в октябре 2018 года, подъехали на автомобиле «Мазда СХ-5», на котором в целях конспирации были сменены государственные регистрационные номера, к бизнес-центру «Высоцкий» на улице Малышева.



Обвиняемый и еще одно неустановленное лицо подошли к консулу-атташе Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге, находящемуся около входа в бизнес-центр. В левой руке был рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей. Один из нападавших толкнул потерпевшего, второй в это время выхватил рюкзак, после чего они скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Екатеринбурга.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении суда, по нему ведется судебное следствие.