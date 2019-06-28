В Екатеринбурге уже две недели разыскивают пропавшего парня

14:07 | 30.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 18-летний Шагиев Ильдар Ринатович. С 15 июня местонахождение парня неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, серо-зелёные глаза,тёмно-русые с чёлкой волосы. В день исчезновения молодой человек был одет в тёмно-синюю кофту с капюшоном, белую футболку, синие джинсы, черные тряпичные кроссовки. С собой у парня была тёмно-синяя спортивная сумка.



Если вы видели Шагиева Ильдара Ринатовича - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: Дмитрий 8-932-117-67-58.



