Из-за 40 рублей пассажир при ребёнке избил таксиста в Екатеринбурге

09:08 | 30.06.2019

Фото: РИА новости

В ночь с пятницы на субботу после Ural Music Night в Екатеринбурге произошёл инцидент между таксистом и пассажиром. Мужчина при ребёнке и жене избил водителя из-за того, что стоимость проезда возросла на 40 рублей.



Как сообщает пострадавший, изменение цены наступило из-за детского кресла - изначально заказчик не указал, что ехать будет ещё и ребёнок. Недовольный пассажир избил таксиста, сломал ему очки и повредил заднюю дверь автомобиля. Во время инцидента ребёнок начал плакать. Позже мужчина просто отменил заказ и ушёл вместе со своей семьёй.



В результате нападения у таксиста посинела левая часть лица и заплыли глаза. Он написал заявление в полицию и требует компенсацию полученного вреда.