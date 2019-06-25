Пристанище для бомжей: в Екатеринбурге загорелся деревянный дом

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице 8 марта, 204, к.5 загорелся деревянный двухэтажный дом. Официально в здании никто не жил, однако прохожие неоднократно замечали в нём бомжей.Клубы дыма были видны издалека. На месте происшествия работали четыре единицы техники и несколько человек личного состава. Также возле горящего дома дежурила машина реанимации.Огонь распространился сразу на два этажа, а позже сооружение начало рушиться. О пострадавших не сообщается. Причины случившегося устанавливают пожарные дознаватели.