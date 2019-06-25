Как ни в чём не бывало: в Екатеринбурге мужчина сбил ребёнка на велосипеде и уехал

21:12 | 28.06.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге на Широкой речке водитель на чёрной Lada Granta сбил несовершеннолетнего велосипедиста и уехал с места ДТП. Инцидент произошёл возле дома №55 на улице Дальняя.



Водитель ехал со стороны улицы Соболева. По неизвестным причинам сбил ребёнка, после чего вышел из машины, поправил цепь велосипеда, сказал мальчику идти домой и уехал.



Полицию и скорую вызвали родители пострадавшего. С подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб поясницы мальчика доставили в детскую городскую клиническую больницу №9.