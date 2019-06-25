В Сысерть везут новую большую печь для цементного завода

17:36 | 28.06.2019

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

В Сысерть из Тольятти везут части огромной вращающейся печи для нового цементного завода. В собранном виде ее длина составит 170 метров, диаметр — 4,5 метра.



Как рассказал главный механик строящегося завода «АСК-Цемент» Анатолий Гуляев, в каждой машине на завод едет по одному бандажу весом примерно 40 тонн и одной обечайке весом более 17 тонн. Семь специальных машин понадобится только для перевозки этих узлов. Такой габаритный груз по правилам транспортируют с обязательным сопровождением. Три машины сотрудники завода уже приняли на стройплощадке . Для этого им пришлось демонтировать ворота при въезде на производственную площадку.

