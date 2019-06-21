Прокуратура проверит сделку о продаже старейшей бани Екатеринбурга

20:32 | 26.06.2019

Фото: oblgazeta.ru

Сделку о продаже старейшей бани Екатеринбурга «Бодрость» проверит прокуратура и УФАС, с такой просьбой в полицию обратилась комиссия екатеринбургской думы по экономическому развитию.



Как рассказал председатель комиссии Григорий Вихарев, муниципальную долю бани продали, оценив в 67 млн рублей, а позднее продали долю ООО «Уральские бани» за 6,5 млн рублей. По его мнению, площадь в центре города так дёшево стоить не может, так как это всего 15% от кадастровой стоимости земли. Региональный УФАС будет проверять сделку на соблюдение закона о защите конкуренции. Стоит отметить, что на территории «Бодрости» планируется в 2019 году создать филиал «Садуновских бань». Здание должно быть трёхэтажным, в нем будут кабинеты для массажа, кабинеты красоты и буфет.



Напомним, старейшую екатеринбургскую баню «Бодрость» основали в 1926 году.