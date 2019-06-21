Екатеринбургские власти утвердили список площадок для строительства храма

19:37 | 26.06.2019

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Власти Екатеринбурга утвердили три площадки, среди которых выберут место для строительства храма Святой Екатерины.



Согласно решению рабочей группы, в опрос будет включена площадка на месте пересечения улиц Белинского и Фурманова на набережной Исети, площадка на месте снесённой телебашни и территория бывшего Уральского приборостроительного завода.



Стоит также отметить, что рабочая группа проголосовала за то, чтобы из списка площадок исключили сквер возле Театра драмы.



Напомним, рабочую группу по строительству храма Святой Екатерины создали после того, как президент Владимир Путин посоветовал провести опрос и учесть в выборе площадки мнение большинства. Ранее, в мае, в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных акций против строительства храма на площадке возле Драмтеатра.