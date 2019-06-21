В Екатеринбурге вынесли приговор банде подозреваемых в кражах техники из салонов сотовой связи

20:47 | 24.06.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В Екатеринбурге вынесли приговор четверым членам преступной группировки, которые держали в страхе салоны сотовой связи. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ещё двое членов этой же группировки уже отбывают наказания в колониях.



«В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года группа совершала налеты с применением оружия на салоны сотовой связи и продовольственные магазины Екатеринбурга и Свердловской области, похищая деньги, телефоны и ноутбуки. Ущерб от противоправных действий составил 4 миллиона рублей. Членов группы, численностью 6 человек, задержали сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Производством по уголовному делу занималось Главное следственное управление регионального полицейского главка. Материалы уголовного дела составили 48 томов»,- уточнил полковник Горелых.



Злоумышленников признали виновными в преступлениях, предусмотренных статьями 158 УК РФ и 162 УК РФ. Так, сегодня вынесли приговор Акмалджону Милтикову, ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы за разбой, членам группировки Кириллу Шестерину и Евгению Россошанскому за совершения десяти эпизодов краж и разбоев назначили 13 и 12 лет лишения свободы и Айку Джулакяну назначили 9 лет лишения свободы за совершение девяти нападений. Они будут отбывать наказание в исправительных учреждениях строгого режима.



Отметим, приговор ещё в законную силу не вступил.