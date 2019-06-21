В Свердловской области осудили предпринимателя за незаконную рубку леса в особо крупном размере

16:31 | 24.06.2019

Шалинский районный суд Свердловской области вынес приговор в отношении местного жителя, бизнесмена Андрея Колмогорова. Он признан виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Шалинского райсуда, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с лесопереработкой, на срок два года.



Кроме этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшего ГКУ «Шалинское лесничество» о взыскании с подсудимого 556 тысяч рублей ущерба. Приговор не вступил в законную силу.